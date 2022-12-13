نصائح ذهبية لدعم التطور اللغوي للطفل

قالت دانا مونت، الأخصائية الاجتماعية لدى المؤتمر الاتحادي للاستشارات التربوية، إن التطور اللغوي لدى الأطفال يختلف من طفل لآخر من حيث السرعة؛ حيث يتحدث بعض الأطفال مبكرا، في حين يبدأ أطفال آخرون الكلام في وقت متأخر.

ولدعم التطور اللغوي لدى الطفل، أوصت مونت بالتحدث مع الطفل بلغة مناسبة وبطريقة نطق سليمة، وليس بطريقة نطق “الرضع”، مع مراعاة التواصل البصري المباشر مع الطفل أثناء التحدث معه.

كما ينبغي تصحيح النطق لدى الأطفال بشكل غير مباشر؛ فإذا نطق الطفل على سبيل المثال كلمة “فلاسة” بدلا من “فراشة”، فيمكن للوالدين تصحيح النطق من خلال نطق الكلمة بشكل صحيح مجددا بدلا من توبيخ الطفل من خلال القول: “خطأ .. هذه فراشة وليست فلاسة”.”

وأضافت الخبيرة الألمانية أنه يمكن دعم التطور الغوي لدى الأطفال من خلال مشاهدة وقراءة الكتب المصورة سويا، كما يمكن تحفيز الإبداع والقدرة على التخيل لدى الطفل من خلال ألعاب تمثيل الأدوار والمسرحيات، التي يتم تمثيلها على الأصابع أو دمى اليد.

المصدر: د ب ا