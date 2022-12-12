البطريرك الراعي يلتقي في هذه الاثناء في بكركي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2022 - 10:54
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ناصر كنعاني: نؤمن بضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية
مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي: سنتفق على فرض حزمة عقوبات مشددة على إيران
الصحة الفلسطينية: استشهاد فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بنيران جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين
الرئيس نجيب ميقاتي من بكركي: لا يجوز تحميل الحكومة مسؤولية الفراغ الرئاسي بل الأمر يقع على عاتق مجلس النواب
الرئيس التركي رجب اردوغان: الولايات المتحدة أرسلت 4 إلى 5 آلاف شاحنة أسلحة إلى التنظيمات الإرهابية شمال سوريا
نائب وزير الخارجية الروسي: العلاقات بين تركيا وسوريا ليست سهلة لكنهيجب أن تصل إلى عامل مشترك من أجل الاستقرار في المنطقة
البطريرك الراعي يلتقي في هذه الاثناء في بكركي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي
منذ 2 ساعة
12 December، 2022
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