البطريرك الراعي يلتقي في هذه الاثناء في بكركي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2022 - 10:54

البطريرك الراعي يلتقي في هذه الاثناء في بكركي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي

منذ 2 ساعة 12 December، 2022
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