فلسطين المحتلة | كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة في “الحي الشرقي” بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2022 - 02:38

فلسطين المحتلة | كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة في “الحي الشرقي” بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص

منذ 3 ساعة 11 December، 2022
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