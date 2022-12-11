لوحة عملاقة بعنوان “سنصلي في القدس” بينما كان العدو الصهيوني ينفذ مناورة خلف الجدار الحدودي

بينما كان العدو الصهيوني ينفذ مناورةً خلف الجدار الحدودي مع فلسطين المحتلة ، كانت “خلية خط” ترسم على الجدار من الجانب اللبناني لوحة عملاقة بعنوان “سنصلي في القدس” تصميم الفنان الإيراني مسعود نجابتي.

المصدر: موقع المنار