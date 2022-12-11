عروض صينية رسمية لتعميق التعاون مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2022 - 01:04

عروض صينية رسمية لتعميق التعاون مع لبنان

منذ 41 mins 11 December، 2022
لبنان

لقاء بين الرئيس الصيني ورئيس حكومة تصريف الاعمال يكشف اهتماما صينيا متقدما بالتعاون مع لبنان.

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