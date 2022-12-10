اعلام العدو : هرتسوغ يمدد المدة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة لعشرة أيامٍ إضافية بعد أن تقدم الأخير بطلب تمديد الفترة أسبوعين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2022 - 18:48

اعلام العدو : هرتسوغ يمدد المدة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة لعشرة أيامٍ إضافية بعد أن تقدم الأخير بطلب تمديد الفترة أسبوعين

منذ 1 ساعة 10 December، 2022
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