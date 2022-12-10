لبنان| نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت تعليق الاضراب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2022 - 18:48

لبنان| نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت تعليق الاضراب

منذ 3 ساعة 10 December، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة