مراسل المنار: اصوات الانفجارات التي تسمع في جنوب لبنان ناجمة عن تدريبات يجريها العدو الاسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2022 - 19:04

مراسل المنار: اصوات الانفجارات التي تسمع في جنوب لبنان ناجمة عن تدريبات يجريها العدو الاسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتل

منذ 11 mins 9 December، 2022
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