الخط الساخن| مرضى غسيل الكلى رهائن المستلزمات الطبية وعلاجهم معلق بالمراسيم

في حلقة من برنامج الخط الساخن تحت عنوان “مرضى غسيل الكلى رهائن المستلزمات الطبية وعلاجهم معلق بالمراسيم” اكد الدكتور روبير نجم رئيس الجمعة اللبنانية لامراض الكلى ان ما يزيد عن 75 طبيب كلى من 150 طبيب موجود في لبنان لا يعملون بسبب الظروف الصعبة ونقص المعدات.

واعتبرت سلمى عاصي نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية ان مستلزمات غسيل الكلى هي الوحيدة التي لا تزال مدعومة وقد اطلقت النقابة صرخة لحلحة ازمة المستحقات المالية للشركات.

في جولة للزميلة ديما جمعة على قسم غسيل الكلى في مستشفى رفيق الحريري التقت بالدكتور سليم قبلان – مسؤول دائرة غسيل الكلى في المستشفى الذي تحدث عن النقص في المعدات وتأخير الجلسات لهذا السبب.

واستمرت الجولة للتعرف على ازمة مرضى غسيل الكلى في تأمين الادوية والدخول الى الطوارئ.

وشارك وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال د. فراس الابيض في مداخلة هاتفية للحديث عن اجراءات الوزارة في محاولة تأمين النواقص من المعدات الطبية.

واكد الوزير الابيض على اهمية جلسة مجلس الوزراء الاخيرة التي ناقشت في بندها الاول تمرير مرسوم زيادة السقوف المالية للمستشفيات والتي يذهب جزء منها لتغطية تكاليف غسيل الكلى للمرضى.