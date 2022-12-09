“جبهة العمل”: لتكون فلسطين بوصلة الأحرار في العالم لتحريرها من الاحتلال الصهيوني

دانت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها الجمعة “المجازر الوحشية الرهيبة التي ارتكبها ويرتكبها العدو الصهيوني السافر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، وليس آخرها جريمته البشعة في مخيم جنين والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين ميامين ارتقوا دفاعا عن أرض البطولات والملاحم على مدى العصور والأزمنة”.

وأشادت الجبهة “بمقاومة وجهاد الشعب الفلسطيني رغم قلة العدد والعديد والامكانيات”، واستهجنت “استمرار شراكة وخيانة التطبيع مع العدو الاسرائيلي الفاضحة فإنها طعنة سامة وغدر مقيت بحق القضية الفلسطينية المحقة، رغم كل الاعتداءات والجرائم والاعتقالات والاغتيالات”، ودعت “كل الشرفاء والأحرار في الامة والعالم بأن تكون فلسطين قبلتهم اليوم وبوصلتهم الحقيقية لتحريرها من الاحتلال الصهيوني الغاشم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام