بن سلمان: السعودية تعتزم تقديم “رؤية جديدة” لتعزيز تطوير العمل الخليجي

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن المملكة “تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير العمل الخليجي”،على حد تعبيره، وذلك خلال في اجتماع الدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد محمد بن سلمان في كلمته الجمعة، أمام القادة الخليجيين قبل انطلاق القمة الصينية الخليجية، على “دعم المملكة الكامل لحل شامل للأزمة اليمنية”، حسب زعمه، مؤكداً على التعاون الوثيق بين الدول الخليجية، التي ستظل على حد تعبيره “مصدرا موثوقا في إمدادات الطاقة”.

وتحتضن العاصمة الرياض الجمعة “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، و”قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

المصدر: روسيا اليوم