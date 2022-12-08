الهيئة الصحية في حزب الله: الدفاع المدني في الهيئة استكمل جولته على الجمعيات الإسعافية في صيدا

أعلنت “الهيئة الصحية الإسلامية” في حزب الله ببيان، أن “الدفاع المدني فيها استكمل جولته على الجمعيات الإسعافية في صيدا والجوار، حيث جال وفد برئاسة مدير مديرية جبل عامل الثانية خضر الحاج علي، وضم عددا من كوادر المديرية يرافقهم مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، على جمعيات النداء الإنساني في مخيم عين الحلوة، الهلال الأحمر الفلسطيني، الرسالة للإسعاف الصحي، مركز صيدا الإقليمي للدفاع المدني في وزارة الداخلية، فوج إطفاء صيدا ، الدفاع المدني الفلسطيني”.

ولفت البيان الى أن “الوفد شكر الجمعيات على جهودها المباركة في المجال الإنساني والصحي والإسعافي ، خاصة فترة مواجهة وباء كورونا بالإضافة إلى جهودها اليومية في الوقوف الى جانب أهلنا في المدينة في مهمات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء. وتابع الوفد مع الجمعيات البحث في الوضع العملي للنشاط الإسعافي وناقش سبل التعاون والتنسيق مع الهيئة الصحية الإسلامية في المجال الاجتماعي والإنساني ورفع مستوى الإداء لدى التشكيلات الإسعافية وكيفية بقائها على جهوزية دائمة للتدخل عند أي استحقاق داهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام