اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة سلواد شرق رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 8 2022 - 18:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
بيان للعلاقات الاعلامية لحزب الله تعليقاً على المؤتمر الصحافي للوزير جبران باسيل وعلى تصريحات أوساط التيار الوطني الحر
العلاقات الاعلامية لحزب الله: حزب الله لم يقدّم وعداً لأحد بأنَّ حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناته
العلاقات الاعلامية لحزب الله:ما قلناه بوضوح سابقا ان حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا في حالات الضرورة والحاجة الملحّة
العلاقات الاعلامية:ما قلناه بوضوح وبعد التشاور والتوافق مع الرئيسين بري وميقاتي ان الحكومة لن تجتمع إلا في حالات الضرورة
العلاقات الاعلامية: حزب الله لم يقدم وعدا للتيار الوطني الحر بأنه لن يحضر جلسات طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراء التيار
العلاقات الاعلامية: إن الصادقين لم ينكثوا بوعد وقد يكون التبس الأمر على الوزير باسيل فأخطأ عندما اتهمهم بما لم يرتكبوه
العلاقات الاعلامية: إعطاء مشاركتنا في جلسة حكومة تصريف الاعمال تفسيرات سياسية كلّها أوهام في أوهام
العلاقات الاعلامية: مسارعة بعض أوساط التيار الى استخدام لغة التخوين والنكث خصوصا بين الأصدقاء هو تصرّف غير حكيم
العلاقات الاعلامية في حزب الله: يبقى حرصنا على الصَّداقة والأصدقاء هو الحاكم على تعاطينا مع أي رد فعل
العلاقات الاعلامية في حزب الله: لبنان أحوج ما يكون للتواصل والحوار والنقاش الداخلي للخروج من الازمات الصعبة التي يعانيها
نتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التاسعة: 39 ميشال معوض و39 ورقة بيضاء و4 ملغاة والباقي أسماء أخرى
الرئيس بري دعا لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل: سنحولها الى حوار إذا وافق الجميع
النائب علي حسن خليل: حريصون على انتظام علاقات القوى السياسية بين بعضها ولا خيار للخروج من الأزمة إلا بالحوار
الأمن العام اللبناني عن عودة النازحين السوريين: أجندات تعمل على بث الخوف
ارتقاء 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين فجرا
سرايا القدس - كتيبة جنين: ضمن عملية "الثأر للشهداء" حاصر مجاهدونا قوة صهيونية واستهدفوها بالرصاص والعبوات المتفجرة
سرايا القدس - كتيبة جنين: أكد مجاهدونا سماع صراخ وصياح الجنود الصهاينة تحت ضربات المجاهدين
القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين تعلن الإضراب الشامل حداداً على الشهداء وتدعو الجميع للمشاركة في تشييعهم
الناطق باسم حركة "حماس" : هذه الجرائم لن توقف نضال شعبنا الفلسطيني بل ستزيده اصرارًا على استمرار مقاومته لهذا الاحتلال
حركة الجهاد الإسلامي: نؤكد أن هذه الدماء سوف تشعل مزيداً من وقود الانتفاضة في وجه الاحتلال
الجهاد الإسلامي: نشيد بسواعد مجاهدينا الذين استبسلوا في التصدي لاقتحام الإحتلال وندعو إلى مواصلة الاشتباك مع العدو
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025
نائب وزير الخارجية الروسي: قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب تام
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني ونحو 100 مرتزق بولندي خلال اليوم الماضي
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة سلواد شرق رام الله
منذ 1 ساعة
8 December، 2022
التعليقات
ذات صلة
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 30 مليون دولار بمعدل 30500 ليرة
بوتين: من استهدف جسر القرم هو البادئ بضرب البنية التحتية
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني ونحو 100 مرتزق بولندي خلال اليوم الماضي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}