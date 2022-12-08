الرئيس بري التقى مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد هيل والوفد المرافق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2022 - 14:28

الرئيس بري التقى مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد هيل والوفد المرافق

منذ 9 mins 8 December، 2022
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