الشيخ البغدادي: لا غنى لنا عن الحوار وهذا قدر اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2022 - 14:28

الشيخ البغدادي: لا غنى لنا عن الحوار وهذا قدر اللبنانيين

منذ 19 mins 8 December، 2022
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لبنان

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أننّا في لبنان لا غنى لنا عن الحوار وهذا قدر اللبنانيين، فجمالية لبنان بتنوعه الطائفي والمذهبي وهذا يُعطيه غنى، إذا ما ابتعد المسؤولون عن الطائفية المقيتة والعصبيات المذهبية.
وأضاف الشيخ البغدادي ، هناك أولويات يجب الإلتزام بها، الوحدة الداخلية كي يتحقق الإستقرار الأمني، ففقدان الأمن يُلحق ضرراً هائلاً بكلً المكونات الوطنية فلا تعايش ولا استقرار ولا اقتصاد مع فقدان الأمن، كما نحتاج إلى النمو الإقتصادي من خلال الإبتعاد عن الكيد السياسي في معالجة الأوضاع الإقتصادية التي تُلامس وجع الناس ، وبالخصوص الأوضاع الصحية ومعالجة مشكلة الأمراض المستعصية.
وختم الشيخ البغدادي كلامه – خلال لقاء في الضاحية الجنوبية، لايجوز أن نغفل للحظةٍ واحدة عن الخطر الإسرائيلي، وما يجري من عدوان مستمر على أهلنا في فلسطين وما يُعانيه الشعب الفلسطيني على مسمع ومرأى العالم، فهذا يدعونا لليقظة والتنبه لمخاطر هذا العدو .

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