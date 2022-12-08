الجيش عمل على فتح الطريق في الصيفي باتجاه الدورة بعد تفاوض مع المحتجين من نقابة أصحاب معارض السيارات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2022 - 14:28

الجيش عمل على فتح الطريق في الصيفي باتجاه الدورة بعد تفاوض مع المحتجين من نقابة أصحاب معارض السيارات

منذ 3 ساعة 8 December، 2022
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