العلاقات الاعلامية في حزب الله: مسارعة بعض أوساط التيار الى استخدام لغة التخوين والغدر والنكث خصوصاً بين الأصدقاء هو تصرّف غير حكيم وغير لائق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2022 - 09:32

العلاقات الاعلامية في حزب الله: مسارعة بعض أوساط التيار الى استخدام لغة التخوين والغدر والنكث خصوصاً بين الأصدقاء هو تصرّف غير حكيم وغير لائق

منذ 2 ساعة 8 December، 2022
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