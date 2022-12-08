العلاقات الاعلامية في حزب الله: إنَّ إعطاء مشاركتنا في الجلسة تفسيرات سياسية كلّها أوهام في أوهام

العلاقات الاعلامية في حزب الله: إنَّ إعطاء مشاركتنا في الجلسة تفسيرات سياسية كلّها أوهام في أوهام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2022 - 09:32
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بيان للعلاقات الاعلامية لحزب الله تعليقاً على المؤتمر الصحافي للوزير جبران باسيل وعلى تصريحات أوساط التيار الوطني الحر
العلاقات الاعلامية لحزب الله: حزب الله لم يقدّم وعداً لأحد بأنَّ حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناته
العلاقات الاعلامية لحزب الله:ما قلناه بوضوح سابقا ان حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا في حالات الضرورة والحاجة الملحّة
العلاقات الاعلامية:ما قلناه بوضوح وبعد التشاور والتوافق مع الرئيسين بري وميقاتي ان الحكومة لن تجتمع إلا في حالات الضرورة
العلاقات الاعلامية:حزب الله لم يقدم وعدا للتيار الوطني الحر بأنه لن يحضر جلسات طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراء التيار
العلاقات الاعلامية: إن الصادقين لم ينكثوا بوعد وقد يكون التبس الأمر على الوزير باسيل فأخطأ عندما اتهمهم بما لم يرتكبوه
العلاقات الاعلامية: إعطاء مشاركتنا في جلسة حكومة تصريف الاعمال تفسيرات سياسية كلّها أوهام في أوهام
العلاقات الاعلامية:مسارعة بعض أوساط التيار الى استخدام لغة التخوين والنكث خصوصا بين الأصدقاء هو تصرّف غير حكيم
العلاقات الاعلامية في حزب الله: يبقى حرصنا على الصَّداقة والأصدقاء هو الحاكم على تعاطينا مع أي رد فعل
العلاقات الاعلامية في حزب الله: لبنان أحوج ما يكون للتواصل والحوار والنقاش الداخلي للخروج من الازمات الصعبة التي يعانيها
ارتقاء 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين فجرا
سرايا القدس - كتيبة جنين: ضمن عملية "الثأر للشهداء" حاصر مجاهدونا قوة صهيونية واستهدفوها بالرصاص والعبوات المتفجرة
قائد أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي: جاهزون للتصدي للأعداء إذا عادوا للتصعيد وسنتحرك بما هو أكبر من كل المراحل الماضية
السيد عبدالملك الحوثي: أعداء الأمة يعملون في الحرب الناعمة على المستوى الثقافي والفكري لضرب شباب الأمة بالدرجة الأولى
السيد الحوثي: النظام السعودي يرعى النشاط الهدام والتخريبي والفاضح والمسيء والمتنكر لأخلاق الإسلام وقيمه المعروفة
السيد الحوثي: يريدون أن يأخذوا مصالح شعبنا من نفطه وغازه وألا يحصل شعبنا إلا على الفتات ليبقى وضعه المعيشي مأزوماً
آية الله السيد علي السيستاني يستقبل وكيل الأمم المتحدة المكلّف بوضع خطة عمل لحماية المواقع الدينية ميغيل أنخيل موراتينوس
العلاقات الاعلامية في حزب الله: إنَّ إعطاء مشاركتنا في الجلسة تفسيرات سياسية كلّها أوهام في أوهام
منذ 2 ساعة
8 December، 2022
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