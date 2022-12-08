العلاقات الاعلامية في حزب الله: كنا قد أخبَرَنا الوزير باسيل بأنه إذا شاركتم ورفضتم أي قرار في الجلسة سيتم احترام ذلك بناءً على أن القرار سيُتّخَذ بإجماع مكونات الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 8 2022 - 09:32

العلاقات الاعلامية في حزب الله: كنا قد أخبَرَنا الوزير باسيل بأنه إذا شاركتم ورفضتم أي قرار في الجلسة سيتم احترام ذلك بناءً على أن القرار سيُتّخَذ بإجماع مكونات الحكومة

منذ 2 ساعة 8 December، 2022
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