اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين: لرقابة جادة وضبط متشدد لارتفاعِ الأسعار وتفلتها وتعددها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2022 - 19:22
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عرين الأسود: حققنا إصابات بالغة في صفوف العدو من دون إصابة أي من أسود العرين أو المقاومة
ثلاث عمليات إطلاق نار تجاه جيش الاحتلال في الساعات الماضية في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل في الضفة
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان : جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب والتهديدات لن تكسر شوكة شعبنا
النائب ابراهيم الموسوي: هناك نوع من التآمر على قطاع الاتصالات لبيعه بأبخس الأثمان وأحذّر مما يجري
النائب الموسوي: إننا أمام فرصة حقيقية مفصلية من أجل وضع الأمور في نصابها وتتويج معركة مكافحة الفساد
حزب الطاشناق يفصل الوزير والنائب جورج بوشيكيان عن كتلة نوّاب الأرمن لعدم إلتزامه بالإمتناع عن حضور جلسة الحكومة الأخيرة
الرئيس بري دعا إلى جلسة للجان المشتركة يومي الاثنين والثلاثاء لدرس مشروع قانون الكابيتال كونترول
الوزير المرتضى من الرياض: نتطلع إلى دعم العرب للبنان والثقافة بأمتنا منقوصة ومنتقصة من دون سوريا
الشيخ نعيم قاسم: مبروك فوز منتخب المغرب والتأهل إلى دور ربع النهائي في مونديال قطر 2022
الشيخ قاسم: لقد فزتم مرتين الأولى بالتأهل والثانية برفعكم علم فلسطين نحبكم أيها الأُسود وهنيئاً لفلسطين بكم
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الشعب اليمني المضحي لا يعتريه وهن ولا ضعف ولا استكانة
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: الأميركيون يسعون الى الدمار والرغبة في استبدال إيران القوية بإيران ضعيفة
السيد رئيسي: الشعب الايراني الواعي لا يسمح أن تتحول إيران لما تريده أميركا
وصول الرئيس الصيني إلى السعودية في زيارة رسمية تتخللها قمتان خليجية وعربية
الخارجية الصينية: القمة الصينية الخليجية ذات أهمية بعيدة المدى للعلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي
صحيفة "Newsweek": البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا قد تتوقف عن العمل بحلول عيد الميلاد الكاثوليكي
وزير الحرب الأميركي: لا نمنع أوكرانيا من تطوير أسلحة بعيدة المدى
الكونغرس الأميركي يزيل من مشروع "قانون موازنة الدفاع" الشروط التي وضعها مجلس النواب لبيع تركيا طائرات F-16 الحربية
سلطات الصين أعلنت تخفيف القيود المرتبطة بكورونا في جميع أنحاء البلاد
القضاء الاميركي يرفض دعوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتّهمه بالضلوع في عملية قتل جمال خاشقحي
مصلحة الجمارك الصينية: وصول حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين إلى رقم قياسي لا مثيل له سابقا
الكرملين: روسيا تدرس خيارات للرد على قرار تحديد سقف لأسعار النفط الروسي
لافروف: روسيا اقترحت توقيع اتفاقية بشأن الأمن الأوروبي إلا أنّه تم رفض ذلك بشكل غير لائق
رئيس وزراء بريطانيا: اتفاق الشراكة بين لندن وواشنطن في مجال الطاقة يهدف لتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية
المخابرات الألمانية BND : عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقال 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف
المخابرات الألمانية BND : المعتقلون يشتبه بقيامهم بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان والإعداد لإسقاط الدولة
وزير الداخلية الألماني: يبدو أنه كان هناك جناحان للمعتقلين المشتبه بهم هما مجلس قيادة وفرع عسكري
مكتب المدعي الألماني: الأشخاص الذين تم اعتقالهم خططوا لإقامة حكومة عسكرية مؤقتة وأجروا محادثات مع عدد من الدول
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حول الاعتقالات في ألمانيا: مشكلة داخلية لا شأن لنا بها
قتيلان في تفجير انتحاري استهدف مركزا للشرطة الإندونيسية
الطوارئ الإسبانية: إصابات في اصطدام قطارين بمنطقة كاتالان شمال شرقي البلاد
التحكم المروري في لبنان: طريق عيناتا الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين: لرقابة جادة وضبط متشدد لارتفاعِ الأسعار وتفلتها وتعددها
منذ 2 ساعة
7 December، 2022
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