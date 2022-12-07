اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين: لرقابة جادة وضبط متشدد لارتفاعِ الأسعار وتفلتها وتعددها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2022 - 19:22

اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين: لرقابة جادة وضبط متشدد لارتفاعِ الأسعار وتفلتها وتعددها

منذ 2 ساعة 7 December، 2022
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