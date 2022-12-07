المفتي قبلان: حماية الدولة والمصالح الملحّة أكبر ضرورة وطنية

اعتبر “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له الاربعاء أن “حماية الدولة والمصالح الملحّة أكبر ضرورة وطنية وكذلك ترك مصالح البلد كارثة مدمرة”، وتابع “القضية قضية أولويات بعيدا من لعبة الشّطب والتهديد بالإغراق السياسي وقيمة الخيارات الوطنية تظهر باللحظات الحرجة”.

وقال المفتي قبلان “الخصومة السياسية لا تعني قلب طاولة البلد، ولعبة الثأر بالقضايا الوطنية خطيرة جداً، والفراغ الرئاسي يفترض لجوء القوى السياسية للمجلس النيابي كضامن وطني، واللعب فوق المسرح الخارجي انتحار”، واضاف ان “المجلس النيابي ملاذ وطني وسلطة ميثاقية قادرة وحاسمة، والمشكلة بالرهانات الخارجية”.

وأكد المفتي قبلان ان “البلد شراكة إسلامية مسيحية والضمانة وسط هذا الفراغ القاتم تكمن بالمجلس النيابي كقوة وطنية جامعة ولعبة التحديات عار فيما البلد على شفير هاوية”، وتابع “لأن المصالح الوطنية العليا مهددة فهذا يعني أن تشريع الضرورة فوق كل اعتبار، كما أن إنقاذ المصالح الوطنية يفترض جهوزية القرار السياسي لا شطبه، والمطلوب حماية الدولة من السقوط لا المساهمة بإسقاطها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام