“العمل الاسلامي” حيت وزير الثقافة لالغائه ندوة هولندا رفضا للتطبيع مع العدو

أشادت “جبهة العمل الاسلامي” في بيان، بإعلان وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى إلغاء ندوة في هولندا بسبب مشاركة مديرة متحف صهيوني فيها، وحيت “موقفه وموقف وزارة الثقافة الرافض عن سبق إصرار وتصميم للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني الغاصب بأي شكل من أشكال التطبيع، والذي يحاول العدو الماكر التسلل والاختراق حتى من باب المتاحف والقطع الأثرية، علما انه كان قد تم اتفاق في إطار التعاون مع المتحف الهولندي للآثار «rmo» في هولندا- لايدن تقدم فيه هولندا هبة بقيمة 200 ألف يورو للجانب اللبناني مقابل إرسال حوالي 400 قطعة أثرية على سبيل الإعارة إلى المتحف المذكور لإقامة معرض موقت فيه تحت عنوان «بيبلوس/ جبيل» ميناء العالم القديم”.

ولفتت “الجبهة” إلى “أن هذا الموقف اللبناني الرسمي الجريء يسجل لوزير الثقافة محمد المرتضى الذي بحنكته وفطنته وذكائه كشف هذا الفخ والأسلوب الماكر من قبل العدو الصهيوني الدنيء الذي حاول ويحاول اعتماد تقنيات التسلل عبر المعارض والمتاحف وورش العمل ، فهذا الموقف الرائد الرافض يأتي في الوقت الذي تتهافت فيه بعض الدول للتطبيع مع العدو الغاصب لأرض فلسطين الطاهرة وتتنصل فيه من مسؤوليتها في دعم القضية الفلسطينية المحقة، ومن نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم والذي يتعرض لأبشع الاعتداءات والمجازر الرهيبة أمام مرأى ومسمع العالم أجمع”.

واعتبرت “الجبهة” ” أن المواقف الرجولية الحية هي شامة على جبين مستحقيها، ووسام شرف على صدروهم، وأنت منهم يا معالي الرضي المرتضى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام