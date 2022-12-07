رئيس نقابة بيع الأسماك لموقع المنار : فوجئنا عند تخليص البضاعة أن الدولار الجمركي قد شمل الأسماك

أكد رئيس نقابة بيع الأسماك في لبنان عبدالله غزال أن “الأسماك الطازجة والمجلّدة هي من المواد الغذائية الأساسية اليومية عند المواطن، وذلك لأن الانتاج المحلي لا يغطي سوق الاستهلاك، وعلى هذا الاساس كان الجمرك على الأسماك المستوردة هو 5 في المئة فقط ولم يتم شملنا بالضريبة المضافة (TVA) لأنها مواد غذائية أساسية”.

وأضاف غزال في تصريح لموقع المنار “لقد علمنا أن هناك زيادة على الدولار الجمركي للمواد الغذائية غير الاساسية، وفوجئنا عند تخليص البضاعة أن الدولار الجمركي قد شمل الأسماك بدءاً من 1/12/2022، وهذا الامر يسبب عبئا كبيراً على المواطن الذي يكفيه ما يعانيه، علماً أن هذا الأمر سيؤدي الى ارتفاع اسعار الاسماك بشكل كبير، لذا نأمل من الجهات المختصة أخذ العلم وتعديل القرار على ما كان عليه”.

واضاف غزال” السمك اليوم هو البديل الارخص مقارنة بالدجاج واللحم ، فكيلو السمك المستورد يبلغ حوالي 130 الف ليرة، ومع هذه الضرائب الجديدة والدولار الجمركي سيتخطى الكيلو الواحد 200 الف ليرة”.

وطالب غزال تدخل وزارة الزراعة في هذا الملف بالتنسيق مع الجمارك اللبنانية لكي يصار الى معالجة الوضع.

المصدر: موقع المنار