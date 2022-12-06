كأس العالم| تأهل تاريخي للمغرب الى ربع النهائي على حساب إسبانيا بالفوز ٣ _ صفر في ركلات الترجيح … – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2022 - 22:02

كأس العالم| تأهل تاريخي للمغرب الى ربع النهائي على حساب إسبانيا بالفوز ٣ _ صفر في ركلات الترجيح …

منذ 2 ساعة 6 December، 2022
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