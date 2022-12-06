كأس العالم| تأهل تاريخي للمغرب الى ربع النهائي على حساب إسبانيا بالفوز ٣ _ صفر في ركلات الترجيح … – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 6 2022 - 22:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة الاربعاء والمخصصة لمناقشة الادعاء بملف الاتصالات
النائب باسيل: قرارات الحكومة معرضة للسقوط بالوسائل القانونية ولن نقبل بفرض امر واقع والتعاطي مع نتائج الجلسة كشيء طبيعي
باسيل: لا تجعلوا الامور تتأزم وتراجعوا عن القرارات الخاطئة ومشكلتنا مع الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة
باسيل: لن نحضر الى مجلس النواب الا اذا كان هناك حاجة وطنية كبيرة تقتضي ذلك ونبحث عن مرشح جدي للرئاسة
الوزير محمد المرتضى: لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء والمرحلة تستدعي التعاون بعيدا عن السلبية والانفعالية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل
فصائل المقاومة الفلسطينية: عملية القدس المزدوجة كانت رداً واضحاً وصريحاً على عدوان الاحتلال ومغتصبيه الصهاينة
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو شعبنا لإشعال الأرض الفلسطينية المحتلة لهيباً تحت أقدام المغتصبين بكل الوسائل المتاحة
عرين الأسود في فلسطين: نعلن عن رفع حالة الاستنفار والجهوزية الكاملة بين كافة مقاتلينا ومقاتلي الفصائل الأخرى
عرين الأسود: آن الأوان أن نقف جميعا أمام مسؤولياتنا وأن نلتحم في معاركنا اليومية مع الاحتلال
رئيس قسم الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية: الضفة الغربية ستكون من الجبهات الأكثر تهديدا لإسرائيل
وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير السعودي عادل الجبير: العلاقات السعودية الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: هجمات الجيش الأوكراني على محطة زاباروجيا "إرهاب نووي"
نائب وزير الخارجية الروسي: التوصل إلى اتفاق بشأن محطة زاباروجيا لا يتوقف على روسيا والأمر يعود لكييف ومن يرعونها
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تساعد أوكرانيا ولا تشجعها على توجيه ضربات خارج حدودها
بلومبرغ: روسيا تدرس وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها النفطية الدولية ردا على تحديد سقف لسعر نفطها
الوكالة الفيدرالية الألمانية: امتلاء جميع منشآت تخزين الغاز في البلاد لأول مرة في تاريخها
الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لدعم الفئات الأكثر ضعفاً والاستثمارات في مجال الطاقة بدول غرب البلقان
اندونيسيا: زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزيرة جاوا الاندونيسية ولا مخاوف من موجات تسونامي
الأمم المتحدة تحذر من أن الجفاف في الصومال يسبب حالة طوارئ كارثية
جيش كوريا الشمالية يأمر بتأهب الوحدات القتالية وبإطلاق قذائف المدفعية بالبحر رداً على مناورات سيول وواشنطن
كأس العالم| تأهل تاريخي للمغرب الى ربع النهائي على حساب إسبانيا بالفوز ٣ _ صفر في ركلات الترجيح …
منذ 2 ساعة
6 December، 2022
التعليقات
ذات صلة
غموض في تطبيق الدولار الجمركي على السلع العالقة بالمرافئ
رغم تأجيلها.. جلسة الادعاء بملف الاتصالات مهمة بمسار محاربة الفساد
العدو الاسرائيلي يقضم “خلة المحافر” المُتحفظ على الخط الازرق فيها
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}