غازبروم الروسية تطلق حقلا ضخما للغاز شمالي البلاد

أعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم” اليوم، أنها أطلقت مع شركة “روس غاز دوبيتشا” حقلا ضخما للغاز في منطقة سيماكوفسكوي في أراضي روسيا الشمالية بالدائرة القطبية.

وقالت شركة “غازبروم” في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإنتاج في المرحلة الأولى من المشروع قد يصل إلى 7.5 مليار متر مكعب سنويا.

وأضافت أن “الوقود الأزرق تدفق إلى شبكة أنابيب الغاز الروسية”.

وعلق رئيس “غازبروم” ألكسي ميللر على إطلاق الحقل قائلا “مع إطلاق حقل سيماكوفسكوي خلقنا أرضية تقنية جيدة لتطوير مواقع إنتاج جديدة في المنطقة”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية