حزب الله في جبل عامل الثانية أطلق حملة التشجير السنوية

أطلق العمل البلدي لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية وجمعية “أخضر بلا حدود” حملة التشجير السنوية وتشمل كل بلديات المنطق.

وبالمناسبة، قال المسؤول عن ملف التشجير في منطقة جبل عامل الثانية علي عليق “أطلقنا حملة التشجير بالتعاون مع جمعية أخضر بلا حدود وبدأنا توزيع الأشجار على بلديات منطقة جبل عامل الثانية”، وأشار إلى أن “البلديات تقدم طلبات مُسبقة الى العمل البلدي ويتم درستها مع جمعية أخضر بلا حدود، وبعدها نسلم الأشجار وفقاً لطبيعة الأرض”، وأكد “سنوزع 40 ألف شجرة من مشاتل أخضر بلا حدود وبأنواع مختلفة (صنوبر، كينا، آكاسيا، زنزلخت، خروب، وبعض الأشجار المثمرة)”.

ولاقت حملة التشجير تشجيعاً من كل البلديات والتي اعتبرتها “عنوانا في عملية الصمود البيئي والتنمية الزراعية في قرى الجنوب”، ويستمر المشروع المجاني شهرا ستتولى خلاله البلديات غرس الأشجار والإعتناء بها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام