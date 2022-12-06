بكلفة اقل وجودة افضل .. محاصيل البطاطا في زحلة والبقاع الغربي، فما السبب؟

بكلفةٍ أقلْ وجودةٍ أفضلْ من الناحية الصحية أتت محاصيل البطاطا في قضائي زحلة والبقاع الغربي، بعد خضوع المزارعين للمشروع الزراعي التدريبي الذي حمل عنوان “تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة للحد من التلوث بالمواد الكيماوية الزراعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني”.

المشروع الزراعي البيئي نظمته وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (الفاو) بتمويل من البنك الدولي منذ العام الفين وسبعة عشر، ويرمي الى الحد من الاستخدام المفرط للاسمدة والمبيدات، من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وبعيداً عن المعتقدات الخاطئة.

المصدر: قناة المنار