الخط الساخن | حول اوضاع طرقات النبطية

اعتبر الدكتور احمد كحيل رئيس بلدية النبطية ان كثافة السيارات التي تعبر دوار كفرمان بشكل مستمر تؤدي الى زحمة سير خانقة لا تتلاءم مع طبيعة تصميمه، واكد في اطار مشاركته في حلقة من برنامج الخط الساخن عن دراسات عديدة تم تحضيرها وتقديمها للمعنيين لعلاج هذه النقطة الحيوية وتداعيات الزحمة للتخفيف من احتمالية حوادث السير.

وبدوره اعتبر محافظ النبطية د. حسن فقيه في اطار مشاركته في حلقة الخط الساخن ان ما يزيد الطين بلة هو مدخل الاوتوستراد الجديد المقرر اتمامه من مفرق كفررمان حتى مرجعيون واوضح الاسباب.

وفي جولة للزميلة ديما جمعة في عدد من احياء النبطية تم التعرف على ابرز الازمات التي تعاني منها الطرق ضمن محيط النبطية.

واكملت الزميلة ديما جمعة جولتها في سوق النبطية لتنقل ازمة مواقف السيارات في الاحياء وما تسببه من ازعاج. كما التقت احمد فؤاد الذي حصل معه الحادث عند دوار كفررمان منذ اسابيع.

عن المساعي التي تقوم بها كل من البلدية ومحافظ النبطية لحل مشكلة دوار كفررمان كانت مداخلة لكحيل وفقيه.

وختم د. فقيه بتأكيده ان كل طرقات لبنان اصبحت نقاط سوداء بسبب اعتكاف القضاء. ووعد في ختام الحلقة باجتماع بين المعنيين في منطقة النبطية وكفررمان لاتخاذ اجراءات للحد من أثر الحوادث المميتة في المنطقة.