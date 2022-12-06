ما هو عدد السيّاح المتوقع قدومهم الى لبنان في موسم الشتاء؟

اعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار انه “بحسب الدراسات نتوقّع وصول نصف مليون سائح في موسم الشتاء وإدخال مليار دولار الى البلد من خلالهم”.

واعتبر في حديث تلفزيوني أنّ “حركة المطاعم جيّدة في لبنان في فترة المونديال وكذلك حركة مطار بيروت”.

وشكر نصّار القطاع الخاص على المساعدة في إطلاق حملة “عيدا عالشتوية” بالإضافة الى التضامن بين النقابات والمؤسسات السياحية، مشدّدا على انّ “الحملة مستمرّة حتى شهر آذار المقبل”.

وفي موضوع الحكومة قال “لم أتعرّض لأي ضغط والقرار الذي اتخذته حيال الجلسة الحكومية نابع من قرار شخصي ولم أتشاور مع التيار الوطني الحر”.