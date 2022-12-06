احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و4 جرحى في 5 حوادث في الساعات الـ24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2022 - 10:08

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و4 جرحى في 5 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

منذ 17 mins 6 December، 2022
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