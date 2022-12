ميزة جديدة من واتساب.. تمكننا من مراسلة أرقام غير مخزنة

في الكثير من الأحيان، نواجه مشكلة ضرورة تسجيل رقم الهاتف الذي نرغب في مراسلته عبر تطبيق واتساب على هاتفنا قبل القيام بالمراسلة.

إلا أن ذلك لم يعد ضرورياً بعد الآن فقد أتاح التطبيق ميزة جديدة تمكّن من الدردشة مع جهات غير مسجلة في الهاتف.

واستطاع التطبيق التغلب على أحد العيوب الشائعة في الاستخدام التي ترغم المستخدم على ضرورة تسجيل رقم الهاتف حتى يتمكن من مراسلته عبر جهازه الذكي.

Click to Chat

ويطلق على التقنية الجديدة “Click to Chat”، “اضغط للمحادثة”، وتهدف إلى إجراء حوارات الدردشة مع أي شخص أو شركة دون أن يكون رقم الاتصال الخاص بهم مسجلا في دليل الهاتف الذكي، بشرط أن يتوافر حساب واتساب نشيط على كلا الجانبين.

وتعمل وظيفة “Click to Chat” على كل الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية، وأي حاسوب آخر مثبت عليه تطبيق واتساب في المتصفح.

المصدر: فلسطين الان