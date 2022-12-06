“رويترز” : هجوم بطائرة مسيرة على مطار في منطقة كورسك الروسية تسبب في اشتعال النار بصهريج لتخزين النفط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2022 - 10:08

“رويترز” : هجوم بطائرة مسيرة على مطار في منطقة كورسك الروسية تسبب في اشتعال النار بصهريج لتخزين النفط

منذ 2 ساعة 6 December، 2022
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