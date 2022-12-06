“رويترز” : هجوم بطائرة مسيرة على مطار في منطقة كورسك الروسية تسبب في اشتعال النار بصهريج لتخزين النفط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2022 - 10:08
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الأمن الإيراني يعلن إحباط شبكة عملاء للخارج مكوّنة من 12 شخصاً في محافظة "مركزي" وسط البلاد
الأمن الإيراني: الشبكة العميلة كانت تدار من قبل معادين للثورة الإسلامية مقيمين في ألمانيا وهولندا
الأمن الإيراني: الشبكة كانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية عبر حيازة أسلحة حربية بهدف زعزعة أمن البلاد
إعلام العدو: مسلحان فلسطينيان أطلقا النار على قوة أمنية في محيط مستوطنة كرمي تسور بين غوش عتصيون والخليل
الهلال الأحمر: 6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أوصرين جنوب نابلس
إعلام العدو: إصابة مجند من حرس الحدود بجروح جراء إلقاء عبوة متفجرة نحو قوة عسكرية شمال بيت لحم
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نعلن مسؤوليتنا عن إلقاء عبوات متفجرة محلية الصنع تجاه عدد من جنود الاحتلال في بيت لحم
سرايا القدس - كتيبة جنين: مجموعة الشهيد بهاء أبو العطا تنفذ أول عملياتها باستهداف "مستوطنة حرميش"
وول ستريت جورنال: قاذفات "هايمارس" التي قدمت لأوكرانيا تم تعديلها سراً لمنعها من إطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا
قيادة القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 60 صاروخا من بين أكثر من 70 أطلقتها روسيا اليوم على البلاد
الخارجية الروسية: موسكو لا تجري مفاوضات مباشرة مع كييف بشأن منطقة أمنية حول محطة زابوروجيا النووية
رويترز: هجوم بطائرة مسيرة على مطار في منطقة كورسك الروسية تسبب في اشتعال النار بصهريج لتخزين النفط
البيت الأبيض: روسيا ستواجه تداعيات خطيرة إذا توقفت عن تصدير النفط بعد وضع حد أعلى لأسعاره
البيت الأبيض: نعمل مع الكونغرس بشأن طرق تعزيز الردع في مضيق تايوان ودعم قدرة تيبه على الدفاع عن نفسها
السلطات الكولومبية: 34 قتيلا بينهم 8 عمال مناجم قاصرين في انزلاق للتربة وقع شمال غرب البلاد
أفغانستان: مقتل 7 موظفين في شركة نفطية إثر انفجار عبوة ناسفة عند مرور حافلة كانت تقلّهم في مزار شريف شمال البلاد
“رويترز” : هجوم بطائرة مسيرة على مطار في منطقة كورسك الروسية تسبب في اشتعال النار بصهريج لتخزين النفط
منذ 2 ساعة
6 December، 2022
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