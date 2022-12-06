الوزير حمية: المشاريع الإنمائية في منطقة عكار سواء على صعيد المرافئ وصولا إلى تأهيل وصيانة طرقاتها هي حق لأهلها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2022 - 10:08

الوزير حمية: المشاريع الإنمائية في منطقة عكار سواء على صعيد المرافئ وصولا إلى تأهيل وصيانة طرقاتها هي حق لأهلها

منذ 2 ساعة 6 December، 2022
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