عقوبات أوروبية جديدة قد تشمل قطاع المسيرات الروسي

أفادت وكالة “بلومبرغ” أن الاتحاد الأوروبي يدرس في إطار الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، إمكانية فرض قيود على القطاع الروسي المرتبط بالمسيرات.

ونقلت الوكالة عن مصادرها الاثنين، أن الاقتراح حول فرض قيود جديدة ضد روسيا قد يتم تقديمه وبحثه رسميا في الأسبوع الجاري. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتنسيق حزمة العقوبات الجديدة قبل لقاء زعماء بلدان الاتحاد المقرر عقده في الأسبوع القادم.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو”، في وقت سابق من هذا اليوم، عن مصادر دبلوماسية أن المفوضية الأوروبية وممثلي بلدان الاتحاد الأوروبي بحثوا يومي العطلة الماضيين إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا. ومن المتوقع أن تضم قوائم العقوبات وفق الحزمة الجديدة 180 شخصية ومؤسسة. وأضافت الصحيفة أن هذه القيود ستشمل أيضا مجالات الطاقة والمال ووسائل الإعلام.

المصدر: روسيا اليوم