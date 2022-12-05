الوزير ناصر ياسين : سنلبّي دعوة الرئيس ميقاتي لحضور جلسة الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2022 - 10:58
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حكومة تصريف الأعمال تعقد جلسة بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي لمناقشة وإقرار جدول اعمال من 25 بنداً اعتبرها ضرورية وطارئة
الرئيس السابق ميشال عون: التذرّع بالحاجات الاستشفائية لا يبرّر دعوة الحكومة للانعقاد وادخال البلاد في سابقة لا مثيل لها
الرئيس عون نحذر مما يمكن أن يترتب على المخالفة الدستورية وندعو الوزراء لاتخاذ موقف يمنع الخروج عن نصوص الدستور
وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم
اندلاع الاشتباكات العنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين إثر اقتحامه أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية
سرايا القدس ـ كتيبة نابلس: مجاهدونا يستهدفون نقطة الطور الاحتلالية ومستوطنة صرة غرب نابلس بصليات كثيفة من الرصاص
قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب بالنقب المحتل للمرة 210 على التوالي
التظاهرات الشعبية تعم مختلف المناطق البحرينية رفضاً لزيارة رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي الى المنامة
الخارجية الإيرانية: على واشنطن والدول الغربية تحمل مسؤولية مواقفها التي أدت للوضع الراهن في الاتفاق النووي
الخارجية الإيرانية: طهران لن تتفاوض بشأن الاتفاق النووي تحت الضغوط ولن تقدم تنازلات أمام التهديدات
بلومبرغ عن المبعوث الأميركي إلى إيران: واشنطن ستركز بشأن إيران على إمدادات الأسلحة لروسيا بدلا من محادثات الاتفاق النووي
رئيس الاركان الايرانية اللواء محمد باقري: العدو يطلق حربا افتراضية وإعلامية ضد إيران بسبب فشله في المواجهة العسكرية
وزير الخارجية الصربي: العلاقات بين بلغراد وطهران في مستوى عال جدا ونسعى لتطوير العلاقات الشاملة التي تربط البلدين
أميركا تدفع بمعدات عسكرية إلى ميناء شمال بولندا في إطار برنامج لإعادة انتشار المعدات والقوات التابعة لحلف شمال الاطلسي
الوزير ناصر ياسين : سنلبّي دعوة الرئيس ميقاتي لحضور جلسة الحكومة
منذ 1 ساعة
5 December، 2022
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