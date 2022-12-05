مصادر مطلعة لـ”البناء”: الاتصالات سوف تستمر الى ما قبل موعد الجلسة الحكومية من اجل تأمين النصاب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2022 - 10:58

مصادر مطلعة لـ”البناء”: الاتصالات سوف تستمر الى ما قبل موعد الجلسة الحكومية من اجل تأمين النصاب

منذ 1 ساعة 5 December، 2022
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