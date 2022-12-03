مونديال 2022 | بصمة عربية غير مسبوقة

تصدر منتخب المغرب المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم – قطر 2022. هي خلاصة مونديال يؤكد الجميع بأن البصمة العربية كانت واضحة فيه، وأنه الأفضل بالنسبة لهم على صعيد النتائج منذ أولى المشاركات عـام 1934 التي كانت مصرية.

على الاراضي القطرية وفي النسخة رقـم 22، سجلت المنتخبات العربية نتائج ستبقى محفورة في سجل البطولة، فكأس العالم بأصغر تفصيل فيه هو حدث بحد ذاته، فكيف اذا فازت السعودية المصنفة 51 عالميا على الأرجنتين صاحبة التصنيف الثالث بقيادة نجمها ليونيل ميسي.

وأن تقارع تونس المصنفة (30) كبار اللعبة في المجموعة الثانية وفي مقدمتهم حاملة اللقب فرنسا وتفوز عليها، فحتما سيكون حديث العالم والشارع الكروي.

والأبرز أن تتصدر المغرب (22 عالميا) مجموعة فيها كرواتيا وصيفة عـام 2018 وبلجيكا ثانية التصنيف العالمي، فتتعادل مع الأولى وتهزم الثانية، فذلك ليس بالأمر السهل ويؤكد أن العرب إستعدوا جيدا للمونديال القطري.

التفاصيل على موقع قناة المنار الرياضي..

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