تنويه من وزير النقل الفلسطيني بطرح الوزير حمية في مجلس وزراء النقل العرب

اعتبر وزير النقل الفلسطيني عاصم سلام أن الطرح الذي حمله وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية إلى اجتماع مجلس وزراء النقل العرب الذي عقد مؤخراً في الاسكندرية، والمتعلق بتشكيل خلية عمل عربية لدعم القطاعات والمرافق الفلسطينية وفقا للحاجات التي يطلبها الجانب الفلسطيني، هو طرح مميز وفريد.

ولفت سلام الى ان “هذا الطرح يسيّل للمرة الاولى توصية دعم فلسطين المتصدرة قرارات المجلس دائما”، واعتبر “بأنها مبادرة مشكورة للوزير حمية، وخصوصا بأنها أخرجت التوصيات المتكررة بدعم فلسطين إلى الواقع بشكل عملي وملموس، وهي حظيت بإجماع لافت من قبل مجلس وزراء النقل العرب”.

المصدر: بريد الموقع