النائب حيدر ناصر: لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن خطة تبدأ بالحوار

أكد النائب حيدر ناصر أن “لبنان محكوم بالتوافق وأن اي رئيس للجمهورية لا يمكن الا أن ينتخب بأصوات جميع النواب ضمن خطة تبدأ بالحوار والتلاقي كي نأتي برئيس قوي يستطيع ان ينهض بالبلد من ازمته التي يتخبط بها”.

وخلال استقبال شعبي أقيم له في منطقة جبل محسن، دعا ناصر “جميع الافرقاء اللبنانيين الى التلاقي والحوار فهما السبيل الوحيد للخلاص بلبنان”.

من جهته، أكد محافظ بعلبك بشير خضر “اننا امام مرحة صعبة يجب ان يتجاوزها اللبنانيون، فمناطق الحرمان في بعلبك الهرمل وعكار وصولا حتى طرابلس تعاني من ازمات اجتماعية”، وتابع “ينبغي علينا ان نبذل الجهود لانقاذ مناطقنا عبر التلاقي ةتشكيل كتل نيابية في كل المناطق لرفع الغبن الذي تتعرض له المناطق المحرومة”.

المصدر: مراسل الموقع