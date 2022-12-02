“بلومبرغ”: انخفاض صادرات النفط السعودية مع هبوط الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن صادرات الخام السعودية تراجعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات وتراجعت التدفقات إلى الصين.

وانخفض إجمالي الشحنات إلى حوالي 7.1 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ يونيو الماضي، وفقا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها “بلومبرغ”، ومقارنة ذلك مع 7.5 مليون برميل يوميا تم تسجيلها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتراجعت صادرات السعودية من الذهب الأسود الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة إلى مستوى 83 ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت “بلومبرغ” في تتبع البيانات في أوائل عام 2017.

وللمقارنة فقد سجلت الشحنات السعودية إلى السوق الأمريكية في شهر أكتوبر الماضي مستوى 387 ألف برميل. وأشارت الوكالة إلى أن شحنات تشرين الثاني/نوفمبر 2022 قد تصعد إذ أن السفن التي تشحن حوالي 18 مليون برميل من الخام السعودي التي تم تحميلها الشهر الماضي لم تصل إلى وجهتها النهائية.

فيما انخفضت صادرات الخام السعودية إلى الصين إلى حوالي 1.6 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من 1.9 مليون في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وهو مستوى اعتبر الأعلى منذ مايو 2020.

وكان الطلب من الصين ضعيفا بسبب الإصابات بكورونا، الأمر الذي ساهم في انخفاض إجمالي في أسعار النفط في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

المصدر: روسيا اليوم