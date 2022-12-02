هل يلتقي الأسد وأردوغان قريباً؟

صرّح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن “موسكو تعمل الآن على تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق عن إمكانية لقاء نظيره السوري، بعدها كتب الصحفي عبد القادر سلفي، المقرب من الدوائر الحكومية، في صحيفة “حريت” التركية، أن اجتماع الرئيسين يمكن أن يتم في روسيا من خلال وساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب لافرينتيف، فإن إمكانية عقد اجتماع للرئيسين كانت “موجودة دائماً، وموسكو تؤيد ذلك”، متابعاً في حوار مع قناة “العربية” “أكرر أن على تركيا أن تنظر في هذا (الاجتماع)، حيث أننا نعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيكون إيجابيا ومفيدا بشكل عام”.

في المقابل، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الجمعة، أنه “لا توجد تفاصيل حول لقاء محتمل بين أردوغان والأسد، عبر وساطة روسية”.

وفي وقت سابق اليوم، صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده “لا تفرض وساطة على أنقرة ودمشق”، مؤكدًا أنه “إذا طلب منا فموسكو مستعدة لعقد لقاء بين أردوغان والأسد”.

المصدر: مواقع