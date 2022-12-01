منتخب المغرب لكرة القدم يفوز على كندا ويتأهل الى الدور الثاني في منافسات كأس العالم متصدراً المجموعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2022 - 19:52

منتخب المغرب لكرة القدم يفوز على كندا ويتأهل الى الدور الثاني في منافسات كأس العالم متصدراً المجموعة

منذ 51 mins 1 December، 2022
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