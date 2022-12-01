منتخب المغرب لكرة القدم يفوز على كندا ويتأهل الى الدور الثاني في منافسات كأس العالم متصدراً المجموعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2022 - 19:52
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن مع انتخاب رئيس في أسرع وقت ولن نوافق على رئيس يسبب الفتن
الشيخ قاسم: نحن نحاور علناً وسراً أما الذين لا يريدون الحوار لأنهم يخافون منه وحججهم ضعيفة ولا يمكنهم فرض مشاريعهم
الشيخ قاسم: لاحظنا في المونديال أن الشعوب مع فلسطين وتطبيع الأنظمة لا ينفع في سريانه على التطبيع مع الشعوب
الرئيس بري يرفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى الخميس المقبل بعد عدم حصول أي مرشح على الأغلبية في الدورة الأولى
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ترأس إجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم
الرئيس ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء أزمة النزوح السوري التي تضغط على لبنان على الصعد كافة
وزير الأشغال والنقل علي حمية: المضي بتلزيم صيانة الطرقات بحوالي 22 مليون دولار من قرض البنك الدولي
وزير التربية عباس الحلبي يحدد عطلة رأس السنة من يوم الجمعة 23/12/2022 حتى مساء الأحد 8/1/2023 ضمنًا
حركة الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين ستستمر ببركة دماء الشهداء بواجبها في الدفاع عن الأرض والمقدسات مهما بلغت التضحيات
حركة حماس: استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات لن تفلح في تحقيق الأمن للاحتلال ولن تخمد جذوة المقاومة في الضفة
وزارة الداخلية التركية تنفي توجيهها أي تحذيرات أمنية للسفارات أو المؤسسات الأجنبية في أنقرة
الرئيس الإيراني يجول في محافظة كردستان: الأعداء أخطأوا في حساباتهم بظنهم أن بإمكانهم زرع الفوضى وزعزعة الأمن
السيد إبراهيم رئيسي: الناس يواجهون مشكلات اقتصادية واجتماعية لكنهم يعرفون كيف يتصدون للعدو بتضامنهم
سانا: قوات الاحتلال الأميركي تسرق قافلة نفط جديدة تضم عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من ريف الحسكة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا رابح من اندلاع حرب نووية ويجب التوقف عن مساعي نشوبها
لافروف: الغرب اتبع نهج إبقاء الاتفاقيات والمعاهدات مجرد حبر على ورق والناتو خالف كل التزاماته وتوسع شرقاً
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر على مدينة أندرييفكا شرقي أوكرانيا بشكل كامل
الأمين العام للناتو: سنستمر ونصعد ونضمن حصول أوكرانيا على الأسلحة والذخائر طالما تطلب الأمر ذلك
وول ستريت جورنال: المفوضية الأوروبية طلبت من أعضائها الموافقة على سعر أقصى للنفط الروسي قدره 60 دولاراً للبرميل
الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في واشنطن: نواصل سويا مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا
ماكرون: علينا أن نحقق توازنا عالميا جديدا وأن نحافظ على علاقات واشنطن وباريس التاريخية وأن نكون شريكي سلاح
ماكرون: سأتحدث مع الرئيس بوتين خلال الأيام المقبلة وتحقيق تسوية مستدامة في أوكرانيا يتطلب حلًا من الجانبين بضمانة دولية
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: جدول أعمال الرئيس بوتين لا يتضمن حتى الآن اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
السلطات الإسبانية تعثر على 3 طرود مفخخة في قاعدة توريخون الجوية العسكرية في العاصمة مدريد
منتخب المغرب لكرة القدم يفوز على كندا ويتأهل الى الدور الثاني في منافسات كأس العالم متصدراً المجموعة
منذ 51 mins
1 December، 2022
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