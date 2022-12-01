لبنان | “لجنة متعاقدي الثانوي” اعلنت التوصل الى مطلب تعديل أجر الساعة ليصبح ١٨٠ الفاً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2022 - 01:48

لبنان | “لجنة متعاقدي الثانوي” اعلنت التوصل الى مطلب تعديل أجر الساعة ليصبح ١٨٠ الفاً

منذ 4 ساعة 30 November، 2022
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