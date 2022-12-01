منتخب تونس يسجل فوزا تاريخيا على فرنسا 1-0 دون ان يتأهل للدور الثاني … واستراليا تفوز 1-0 على الدنمارك وتتأهل مع فرنسا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2022 - 01:48

منتخب تونس يسجل فوزا تاريخيا على فرنسا 1-0 دون ان يتأهل للدور الثاني … واستراليا تفوز 1-0 على الدنمارك وتتأهل مع فرنسا

منذ 6 ساعة 30 November، 2022
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