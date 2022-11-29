النمر: أمهات شهداء المقاومة يمثلن أنموذجا ممتدا من صبر وثبات السيدة زينب(ع) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 29 2022 - 16:16

النمر: أمهات شهداء المقاومة يمثلن أنموذجا ممتدا من صبر وثبات السيدة زينب(ع)

منذ 16 mins 29 November، 2022
مسؤول حزب الله في البقاع حسين النمر
لبنان

أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر أن “أمهات شهداء المقاومة يمثلن أنموذجا ممتدا من صبر وثبات ومواقف وتقوى السيدة زينب(ع)، وكل المجاهدين عندما يحتاجون إلى الله يلوذون بأمهات الشهداء لأنهن الأقرب إليه”.

وأشار النمر خلال استقباله لأمهات شهداء منطقة الجنوب في مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين(ع) في بعلبك الى أن “حزب الله مع محور المقاومة، يعد العدة للمعركة الكبرى ضد الكيان الغاصب من أجل استعادة فلسطين”.

ولفت النمر الى ان “كل ما نعانيه في لبنان والمنطقة هو بسبب هذا الكيان المؤقت، وأميركا تحاصر وتخنق لبنان من أجل العدو الصهيوني، ولذلك نحن نوجه البوصلة نحوه دائما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة