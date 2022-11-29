النمر: أمهات شهداء المقاومة يمثلن أنموذجا ممتدا من صبر وثبات السيدة زينب(ع)

أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر أن “أمهات شهداء المقاومة يمثلن أنموذجا ممتدا من صبر وثبات ومواقف وتقوى السيدة زينب(ع)، وكل المجاهدين عندما يحتاجون إلى الله يلوذون بأمهات الشهداء لأنهن الأقرب إليه”.

وأشار النمر خلال استقباله لأمهات شهداء منطقة الجنوب في مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين(ع) في بعلبك الى أن “حزب الله مع محور المقاومة، يعد العدة للمعركة الكبرى ضد الكيان الغاصب من أجل استعادة فلسطين”.

ولفت النمر الى ان “كل ما نعانيه في لبنان والمنطقة هو بسبب هذا الكيان المؤقت، وأميركا تحاصر وتخنق لبنان من أجل العدو الصهيوني، ولذلك نحن نوجه البوصلة نحوه دائما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام