وزارة الصحة: لا اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2022 - 00:00
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اردوغان: لسنا مضطرين لتحمل رياء القوى الداعمة للتنظيمات الارهابية من خلال تغيير اسماء التنظيمات لتبرير دعمها
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طالبان باكستان تعلن انهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة وتأمر بشن هجمات في انحاء البلاد
امين عام حلف الناتو: أمن البحر الاسود مهم لدول الناتو وملتزمون بمواصلة دعم اوكرانيا
المندوبة الاميركية لدى الناتو: تصنيف روسيا دولة راعية للارهاب قد يكون له نتائج عكسية
البنتاغون: الولايات المتحدة تبدي ارتياحها لمحادثات اجريت مؤخرا مع روسيا وتؤكد على ضرورة مواصلة الحوار
رويترز: الاتحاد الاوروبي يفشل مرة أخرى في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يصدر قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية
الشرطة الصومالية: مقتل ما لا يقل عن 8 اشخاص بعد ان حاصر مسلحون من حركة الشباب فندقا في مقديشو
وزارة الصحة: لا اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
منذ 4 ساعة
28 November، 2022
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