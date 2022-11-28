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November 28 2022 - 16:14

الإعلام البريطاني: الوحش الروسي في طريقه إلينا!

منذ 13 mins 28 November، 2022
الإعلام البريطاني: الوحش الروسي في طريقه إلينا!
أخبار دولية - بريطانيا

وصفت صحيفة “ديلي ستار”، المنخفض الجوي الذي يقترب من بريطانيا قادماً من روسيا بـ “الوحش الروسي”. وأضافت كاتبة الصحيفة ميج جورش، التي وصفت المنخفض بـ “الوحش الروسي”، قائلة “أخرجوا معاطفكم الدافئة، فالوحش الشرقي في طريقه إلينا”.

واقتبست الصحيفة عنوان منشورها الأشبه بطبول الحرب من تحذيرات خبير الأرصاد الجوية البريطاني، جيم ديل، الذي قال “سيحل الصقيع مكان رطوبة بلادنا المعهودة، يبدو أن “الوحش فتح عينيه”. كما أشار الراصد الجوي جيمس ميدن، إلى تغيرات ملحوظة على نمط الطقس ستتجلى ظواهرها في شهر ديسمبر بانخفاض درجات الحرارة إلى مادون الصفر وانتشار الصقيع والتجمد في بريطانيا.

المصدر: روسيا اليوم

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