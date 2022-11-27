“أسبوع العزة الزينبية” بمناسبة ميلاد العقيلة زينب (ع) في المدن السورية

عقدت هيئة الاحتفال بأسبوع ميلاد السيدة زينب عليها السلام مؤتمراً صحفياً في قاعة المحاضرات في الحرم الزينبي قرب دمشق، للإعلان عن برنامج الاحتفاليات خلال هذا الأسبوع، ورفعت عنوان “أسبوع العزة الزينبية”.

المؤتمر تضمن توضيح كافة الفقرات التي تبدأ من يوم غد الاثنين بفقرات دينية وتثقيفية، عقائدية واجتماعية، وبين المؤتمرون اليوم أن الاحتفالات اليومية ستشمل كل الحسينيات والمحافظات والمقامات المقدسة، أبرزها مقامي السيدة زينب (ع) والسيدة رقية (ع) في دمشق.

كما سيتم تكريم المجاهدين وأسر شهداء الدفاع المقدس عن الحرمين، إضافة للممرضين والممرضات، كما سيتم استضافة الأدباء والمثقفين والشعراء لإحياء ليالي أدبية شعرية وثقافية، كما سيكون هناك مواكب سيارة وحواجز محبة لتوزيع الهدايا والضيافة للمارة بهذه المناسبة العظيمة.

نهج العقيلة بطلة كربلاء هو الهدف من هذا الأسبوع للسير على دربها وانتهاج الدروس والعبر من مسيرتها المقدسة.

المصدر: موقع المنار