بالفيديو | أمطار غزيرة وسيول تغلق طرقا وتعطل الدراسة وتغرق عددا من مناطق السعودية

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس إغلاق طريق مكة جدة السريع بشكل احترازي نظرا لهطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق عدة طرق بمدينة جدة، منها طريق الحرمين وبعض الأنفاق في المحافظة.

وبدوره، أعلن مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة عن تأخر إقلاع بعض الرحلات بسبب الأحوال الجوية، موضحا أنه نظرا لظروف الأحوال الجوية فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات، آملا التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد رحلاتها الجديدة.

وأعلنت أمانة محافظة جدة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها لمواجهة الحالة المطرية ورفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة والتي تجاوزت 60 مليمترا، بمشاركة نحو 2564 عاملا وموظفا ونحو 960 آلية.

وأعلنت إدارة تعليم جدة أمس الأربعاء تعليق الدراسة لليوم الخميس بسبب الحالة المطرية المتوقعة، وتأجيل اختبارات اليوم الخميس في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

وسجل المركز الوطني للأرصاد أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا في جنوب المحافظة والتي بلغت 179 مليمترا.

وأوضح المركز في التقرير الذي أصدره أن كمية الأمطار التي هطلت اليوم على جدة تتجاوز كمية الأمطار المسجلة في عام 2009، محذرا من استمرار حالة هطول الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة على محافظتي جدة ورابغ بمنطقة مكة المكرمة، حيث ستكون مصحوبة بتساقط البَرد وجريان السيول، وعلى منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، والقريات، وطريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

المصدر: موقع المنار