مصرف لبنان : موجودات الذهب مطابقة تماما كما ونوعا للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2022 - 17:08

مصرف لبنان : موجودات الذهب مطابقة تماما كما ونوعا للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية

منذ 1 ساعة 24 November، 2022
مصرف لبنان
لبنان

أعلن مصرف لبنان، في بيان “انجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة في هذا المجال تم اختيارها وتكليفها من قبل مفوض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي”.

أضاف البيان :”تأتي هذه الخطوة بناء على طلب صندوق النقد الدولي وتعزيزا للشفافية في موجودات مصرف لبنان.تبين لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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